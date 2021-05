MADDALONI. Il sindaco De Filippo lancia la card per i contribuenti virtuosi: 30% di sconto su ogni merce comprata nei negozi della città

Oggi pomeriggio, 5 maggio, la firma del protocollo d’intesa con l’azienda start up Remunero srl

MADDALONI – (g.g.) Oggi pomeriggio, 5 maggio, a partire dalle ore 15.30, alla Biblioteca Comunale in via San Francesco d’Assisi, 36, sarà firmato il protocollo di intesa tra l’amministrazione comunale di Maddaloni e la start up Remunero srl, rappresentata dal suo presidente e fondatore Federico Orlando. Il progetto è definito, con un’espressione molto in voga in questo periodo, di “Economia circolare” che poi sostanzialmente non è difficilissimo da spiegare anche rispetto all’utilizzo del concetto di circolarità, cioè di un percorso che inizia in un punto definito e si conclude dopo aver disegnato un cerchio geometrico, seminando sperabilmente valori diffusi, allo stesso punto.

In poche parole, si tratta di un progetto che premierà i cittadini virtuosi, i contribuenti che pagheranno le tasse comunali in maniera seria e puntuale. Com’è noto Maddaloni è uno dei comuni che soffre maggiormente la piaga dell’evasione fiscale. Al riguardo il sindaco Andrea De Filippo, due anni fa, al momento dell’insediamento, ha assunto a sè una eredità pesantissima. Questo progetto non sarà sicuramente risolutivo, ma rappresenta il segnale di un’attenzione, di una tensione del primo cittadino e della sua giunta, rispetto ad un tema decisamente strutturale, per dirla come il famoso proverbio “senza soldi non si cantano Messe“, un comune come Maddaloni non potrà mai far partire un programma di serio rilancio degli investimenti in beni infrastrutturali di tipo materiale ed in servizi ai cittadini, con i fondamentali che si ritrova oggi in bilancio, relativi alle entrate fiscali e tributarie.

In sintesi e ricorrendo ad un esempio pratico, un cittadino maddalonese a cui arriverà una cartella o più cartelle Tari, mettiamo, per 400 euro in un anno, avrà la possibilità di accedere ad una card nella quale sarà caricata una cifra di disponibilità, pari all’importo della sua cartella. Nel caso nostro, 400 euro. Da quel momento in poi, il contribuente potrà spendere, naturalmente solo all’interno del perimetro della città di Maddaloni, potendo scegliere, dunque, solo tra attività commerciali locali in modo da far rimanere i soldi nell’economia cittadina. Lo farà, utilizzando quella card e su ogni acquisto riceverà il 30% di sconto.

Per cui, recandosi ad un supermercato a fare una spesa di 40 euro, questa gli costerà realmente 12 euro in meno, in termini di effettivo esborso dalle proprie tasche, cioè 28 euro. Insomma, la convenienza sembra esserci. E c’è anche il profitto per l’azienda Remunero che introiterà gli importi prodotti dalle commissioni sulle operazioni effettuate con la carta di credito. Da parte loro, i commercianti, oltre ad una possibile, probabile implementazione delle vendite, legate a questa possibilità, offerta ai cittadini-contribuenti e che si configura come un vero e proprio incentivo alla fondamentale variabile macro economica dei Consumi, potranno giovarsi di uno sconto fiscale sugli importi incassati e pari al 30%, corrispettivo dello sconto.

A quanto ci risulta, Maddaloni è il primo comune della provincia di Caserta a realizzare questa iniziativa. Noi la seguiremo con una certa attenzione e anche con pur prudente curiosità.