MADDALONI. Incidente all’incrocio. Paura per una donna incinta all’ottavo mese

MADDALONI – Un brutto incidente, ieri pomeriggio 3 settembre, ha rischiato di trasformarsi in una reale tragedia per una donna incinta all’ottavo mese di gravidanza. L’auto su cui viaggiava, infatti, è rimasta coinvolte insieme ad altre due in uno schianto tra l’Appia e via Ficucella. La giovane, in seguito, è stata colta da malore e si è temuto il peggio per la vita del piccolo che portava in grembo. Per questo motivo è stata trasportata d’urgenza al Sant’Anna e San Sebastiano dove, per fortuna, dopo accurati controlli sono stati esclusi danni per mamma e bimbo.