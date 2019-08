MADDALONI (Christian e Lidia de Angelis) – Stamani alle 9:30 circa, in via San Giovanni, a Maddaloni, Felice Russo si è sentito male, si è accasciato in terra.

Trasportato d’urgenza all’ospedale, nonostante i soccorsi il 35enne è deceduto, lasciando sotto shock la moglie e le due bambine. Russo era un operaio di una ditta delle Ferrovie dello Stato. Secondo indiscrezioni sarà disposta l’autopsia sul corpo, comunità sconvolta per questa perdita improvvisa.