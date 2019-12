MADDALONI. Multati i venditori abusivi di stelle di NATALE

MADDALONI – Nella mattinata odierna, in Maddaloni, in occasione delle festività natalizie, al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale e della vendita di artifici pirotecnici non autorizzata, sono stati predisposti mirati servizi svolti dalla Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Maddaloni, nel corso dei quali sono state contestate diverse sanzioni per violazioni alla normativa vigente.

In particolare gli agenti del Commissariato di P.S. di Maddaloni hanno provveduto ad elevare sanzioni amministrative pari a euro 5164 nei confronti di venditori ambulanti sorpresi, sulle pubbliche vie, a vendere stelle di Natale e altri prodotti floreali senza le prescritte autorizzazioni, in violazione all’art. 28 d.lgs. 114/1998. Pertanto, oltre alle citate sanzioni, gli operatori hanno provveduto a sequestrare la relativa merce.

Inoltre, i venditori ambulanti abusivi, sanzionati, tutti residenti fuori Provincia, saranno destinatari della Misura di Prevenzione del Divieto di ritorno nel Comune di Maddaloni.