MADDALONI. Paura in via Ficucella: rapina una donna e fugge. Preso 38enne

MADDALONI – I carabinieri di Maddaloni, in via Ficucella, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per rapina, di M.M. di 38 anni di Maddaloni.

L’uomo è stato bloccato subito dopo aver perpetrato una rapina ai danni di una 49enne albanese, alla quale aveva asportato la somma di 140 euro in banconote di vario taglio. I militari sono riusciti a rintracciarlo grazie alle telecamere in zona. L’uomo che è stato rinchiuso nel carcere di S. Maria C. V.