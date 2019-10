MADDALONI. Plastica, metalli e non solo, stoccaggio di rifiuti in campagna. Sequestrate due aree

MADDALONI – I Carabinieri della Stazione di Maddaloni hanno dato eseguito d’urgenza al sequestro preventivo di due zone agricole (della grandezza di circa 100mq ciascuna) interessate dallo stoccaggio non regolare di rifiuti di tipo plastico, metallico e tessile. Entrambe le aree sono localizzate all’interno del cantiere posto in essere per la realizzazione del metanodotto all’altezza di Via Pioppo Lungo. I militari, intervenuti nel corso di un controllo di iniziativa, hanno constatato la presenza di una grossa quantità di materiale da smaltire interessando a tal proposito anche gli organi dell’Arpac locale per il necessario lavoro di messa in sicurezza della zona. I lavori di realizzazione del metanodotto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, non sono stati sospesi e la situazione di normalità verrà certamente ripristinata nelle prossime ore.