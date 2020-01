MADDALONI. Raccolta differenziata e tassa sui rifiuti. Tenneriello interroga l’assessore all’Ambiente Liccardo

MADDALONI – Angelo Tenneriello, capogruppo di Maddaloni Positiva, ha presentato un’interrogazione all’assessore all’Ambiente Salvatore Liccardo a proposito della situazione relativa alla raccolta dei rifiuti a Maddaloni.

Il tutto ruota attorno ad un ipotetico aumento dei costi dell’appalto. Tenneriello chiede, nel dettaglio, di conoscere se l’orario di lavoro anticipato alle 4 del mattino sia stato disposto solo dall’azienda Buttol o se sia stato concordato con l’amministrazione comunale; se sono stati usati mezzi non previsti dal capitolato e se questo comporterà dei costi; se sono state esplicitate delle attività straordinarie eseguite oltre il regolare orario di servizio degli addetti. Chiede di conoscere le ricadute economiche delle raccolte straordinarie eseguite sul territorio, non previste dal capitolato. Inoltre Tenneriello interroga l’assessore affinchè vengano resi noti i costi della caratterizzazione e della rimozione dei rifiuti rinvenuti nel mercato agroalimentare. Infine, l’aspetto più rilevante, se ci sarà per i cittadini un aumento della Tari nel 2020.

