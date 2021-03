MADDALONI – Questo pomeriggio, alcuni uomini a volto coperto e armati di coltelli hanno fatto irruzione in un negozio di articoli sanitari di via Roma a Maddaloni, fuggendo via con un bottino di 400 euro.

A distanza di pochi giorni dunque, un altro negozio del centro, è stato oggetto di una rapina dalle stesse modalità. In un momento di crisi così drammatico per tutti gli esercizi commerciali, quella di oggi, è un altra battaglia in una guerra tra poveri.