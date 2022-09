MADDLONI. È morto a 71 anni Vincenzo Marciano. Fu coinvolto nelle indagini Dda per le macchinette e clan dei Casalesi

Era malato da tempo. Lascia la moglie e otto figli..

MADDALONI – Vincenzo Marciano è morto a casa sua. Aveva 71 anni e da tempo era malato

Il suo nome era diventato noto nelle cronache giornalistiche per essere stato coinvolto in più di un’ indagine della Dda sulla gestione non legale delle cosiddette macchinette mangiasoldi con implicazioni relazionali con il clan dei Casalesi. Pasquale Giuseppe Vincenzo Marciano lascia la moglie Francesca Pellegrino e i figli Francesco Michele, Luigi, Alberto, Davide, Pasquale, Giuseppe, e Anna.