Malato di Alzheimer sparisce nel nulla, l’appello dei familiari

I parenti in apprensione per Michele Russo: quando è uscito di casa l’uomo indossava un maglione blu ed un pantalone nero.

SAN PRISCO. Michele Russo è malato di Alzheimer e per questo la sua assenza ha subito messo in apprensione i familiari che, dalla pagina facebook di “Ciò che vedo in città Smcv” hanno rivolto un appello. Questo il testo pubblicato: “Questo é il signor Michele Russo, manca da casa da un po’ ed é disorientato perché malato di Alzheimer. La famiglia é in apprensione. É vestito con un maglione tipo giubbino color blu con cerchi bianchi e pantalone nero.

É andato via da casa, in via Venezia a San Prisco verso le 16 e non é rientrato. Diamo una mano alla famiglia. Condividiamo e se lo riconoscete per strada chiamate il 3881686928″.