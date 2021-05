Malore fatale. Muore ex sindaco

RUVIANO – E’ venuto a mancare, nella giornata di ieri, 4 maggio, per un malore improvviso, Giovanni Cusano, ex sindaco di Ruviano, rimasto in carica dal 1997 al 2006. Così, l’attuale primo cittadino, lo ricorda sulla pagina istituzionale del Comune:

“Impegno, lealtà, onestà e coerenza lo hanno sempre contraddistinto in ogni momento. La sua improvvisa scomparsa addolora profondamente l’intera comunità che si stringe in un abbraccio caloroso alla famiglia“.