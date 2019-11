DRAGONI – E’ morto mentre lavorava Guido Diana, 70enne di Dragoni, in quella che era praticamente la sua casa. L’uomo, era intento nella sua macelleria quando si è sentito male. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 che però, una volta giunti, per l’uomo non hanno potuto fare nulla, se non constatarne il decesso. Grande lavoratore e persona per bene, l’omo era noto come il macellaio gentile.