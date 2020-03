AVERSA – Da qualche anno si era trasferito in Spagna per crearsi una nuova vita, ma un malore improvviso se l’è portato via. E’ accaduto ad un uomo di 30 anni di Aversa stroncato da un malore che ha fermato il suo cuore. Franco, questo il suo nome, era uno dei tanti figli dell’agro trasferitosi altrove per crearsi un futuro.

La sua morte ha gettato nello sconforto parenti e amici che così lo ricordano su Facebook: “Ci resterà il tuo ricordo, una persona piena di vita con l’animo buono”.