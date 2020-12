GRICIGNANO DI AVERSA (red.cro.) – Un fulmine a ciel sereno ha colpito la comunità cittadina di Gricignano di Aversa. E’ morta l’ex dipendente dell’ente comunale Francesca Russo. Per la donna è stato fatale un malore che, nonostante la corsa all’ospedale Moscati di Aversa, non le ha lasciato scampo. Un decesso che ha gettato nello sconforto coloro che hanno conosciuto Francesca, la quale per anni ha lavorato nel municipio gricignanese, andando poi in pensione 5 anni fa, nel 2015.