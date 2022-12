Malore improvviso non gli lascia scampo: Dante muore a 51 anni

I funerali saranno celebrati domani

RECALE/CAPUA – Lutto in due comunità: si è spento Giuseppe Dante Pasquariello, 51 anni. Un malore improvviso, questa notte, lo ha strappato alla vita e all’affetto dei suoi cari. Apprezzato artigiano, faceva il fabbro, originario di Recale, per tanti anni ha vissuto nella frazione di Sant’Angelo In Formis per poi trasferirsi nel centro storico di Capua. Lascia affranti dal dolore la moglie Teresa e il piccolo Lorenzo Pio. I funerali saranno celebrati domani alla 12.30 nella chiesa del SS Salvatore a Recale.