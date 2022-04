Malore improvviso per la figlia di 10 mesi del sindaco: “Inaccettabili tre ore d’attesa in Pronto Soccorso”

ROCCAMONFINA – Il racconto è operato in prima persona da Carlo Montefusco, sindaco di Roccamonfina:

La mia bambina di 10 mesi all’improvviso ha avuto febbre molto alta, vomito, completamente abbattuta, quasi svenuta. Dopo averla trattata subito a casa con antipiretici ed idratazione, l’ho portata in ospedale a Sessa Aurunca.

Le fanno un tampone risultato “negativo” e mi dicono che per la visita pediatrica occorre aspettare un minimo di tre ore in sala d’attesa, essendo l’unica pediatra di turno impegnata in sala parto. C’era un’altra famiglia ad attendere con un bambino che stava altrettanto male.

Come si può, per un’emergenza pediatrica, attendere in una sala fredda 3 ore al pronto soccorso?