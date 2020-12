SAN TAMMARO – E’ deceduta Maria Pia Melone, la 65enne, residente a San Tammaro, che questa mattina, a seguito di un malore avuto in auto, si è schiantata contro un camion. La donna era stata trasferita in ospedale a Caserta dove è avvenuto il decesso. Disposto l’esame autoptico sulla salma che chiarirà precisamente le cause della dipartita.