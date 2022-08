MALTEMPO. Caserta ko: albero caduto davanti al Duomo. Strade, garage e negozi allagati

Il maltempo non dà tregua e, ancora una volta, il capoluogo si ritrova sott’acqua: allagati negozi, strade, garage. Decine le richieste di intervento ai vigili del fuoco

CASERTA. Il temporale che oggi pomeriggio si è abbattuto su Caserta ha provocato danni e disagi notevoli. In piazza Duomo, proprio davanti alla Cattedrale, un grosso albero è caduto (le foto le abbiamo prese sul gruppo facebook Ciòchevedoincittà-Caserta) ma, fortunatamente, nessuno in quel momento transitiva in zona. Ma allagamenti si sono registrati in molte aree del capoluogo e, stando alle segnalazioni che ci pervengono, risulta allagata la rotonda di Tuoro, la Variante, via Galilei, via Unità italiana. Senza corrente, invece, San Leucio.