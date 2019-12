MALTEMPO. Chiuso il casello autostradale di Caianello sull’A1

CAIANELLO – A causa del maltempo è stata chiusa l’uscita Caianello dell’autostrada A1. Lo rende noto la Protezione civile della Regione Campania, impegnata in queste ore in interventi in tutta la regione, sulla quale vige l’allerta meteo arancione. A Visciano, in provincia di Napoli, per la rottura degli argini di un alveo si sono determinate esondazioni che hanno reso necessario far evacuare alcune famiglie. A Forino (Avellino) risulta nuovamente allagata la frazione Celzi, dove squadre di protezione civile stanno provvedendo all’allontamento della popolazione dalle zone a rischio. In Valle Caudina sono in atto interventi da parte della Sma Campania coordinati dalla protezione civile regionale. Criticità sono segnalate anche a Roccabascerana, Serino, Cervinara. Varie frane stanno interessando i comuni del Casertano di Rocca D’Evandro, Roccamonfina e Teano. In provincia di Napoli, oltre agli interventi in atto da questa mattina a Castellammare di Stabia, Giugliano in Campania e Lago Patria, altri allagamenti si registrano nel comune di Poggiomarino. Il direttore della Protezione civile regionale, Italo Giulivo, tiene costantemente informato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che sta seguendo l’evolversi della situazione anche attraverso gli uffici del Gabinetto. La sala operativa e il Centro funzionale della Protezione civile, attivi 24 ore su 24, raccomandano alle autorità competenti di tener conto dell’allerta arancione in vigore fino alle 23.59 di domani sera e della situazione del territorio già fortemente compromessa dalle piogge di queste ore.