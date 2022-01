MALTEMPO. E’ allerta per nevicate, gelate e vento forte sulla CAMPANIA

REGIONALE – La Protezione civile della Regione CAMPANIA ha emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalle 20 di stasera, fino alle 8 di martedì 11 gennaio. Si prevedono i seguenti fenomeni atmosferici: Venti forti settentrionali con locali rinforzi e possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Nevicate oltre i 400-500 metri e, localmente, anche a quote inferiori, con precipitazioni maggiori soprattutto sui settori interni e fino al tardo pomeriggio.

Gelate, a quote superiori ai 400-500 metri, soprattutto sul settore interno. La Protezione civile della Regione CAMPANIA raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani, in relazione alle singole tipologie di rischio connesso agli eventi naturali previsti nonché di prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione. Si raccomanda agli automobilisti di mettersi in viaggio solo su veicoli dotati di pneumatici da neve. Si ricorda che il codice colore riguarda solo il rischio idrogeologico connesso a piogge e temporali: in questo caso è verde poiché l’allerta non è relativa alle precipitazioni piovose.