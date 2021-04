Mamma di MARCIANISE fa un appello: “Mia figlia si fa lavare i capelli solo dal suo parrucchiere Francesco”. Il sindaco consente di aprire il salone

MARCIANISE/CAPODRISE – Mariarosaria Canzano è la mamma di Laura, una bellissima ragazza affetta da disturbi dello spettro autistico.

Con la chiusura dei saloni di parruccheria, che ormai si protrae da lungo tempo, la donna affrontava nel quotidiano un problema certo non trascurabile: quello di non riuscire a provvedere in modo soddisfacente alla igiene personale di sua figlia, abituata a farsi lavare i capelli solo dal suo parrucchiere di fiducia.

Sulla scorta del permesso concesso, in un caso similare, alla famiglia di un bambino di Marcianise (che ha ottenuto, qualche settimana, fa l’apertura speciale del barbiere di fiducia per fargli tagliare i capelli), Mariarosaria, pur risiedendo a Marcianise, ha scritto una missiva al sindaco di Capodrise, comune nel quale il salone preferito da sua figlia è ubicato.

Dopo qualche giorno di attesa, il placet è arrivato. Così la donna ha commentato:

“Finalmente la mia Laura oggi ha potuto lavare i capelli dal suo parrucchiere di fiducia!

Per me non è stato accontentare un suo capriccio e non è stato un voler andare contro la legge e soprattutto scavalcare i DPCM ma è stato un dovere di madre provvedere alla sua igiene personale, in quanto la sua patologia non mi permette di avvicinarmi a lei, per toccarla, figuratevi per lavarle i capelli.

Ringrazio di cuore il sindaco di Capodrise, le persone che si sono interessate a Laura in modo affettuoso e solidale, la psicologa Giovanna Menditto, Francesco Moretta e sua madre Amelia Gori che trattano la mia signorina come una “ragazza normale” facendola sentire a casa, nonostante le difficoltà di mia figlia!”.

Francesco Moretta, il parrucchiere preferito di Laura, ha così risposto: “La forza e il Coraggio di Maria Rosaria e di Laura mi rendono orgoglioso della circostanza che si affidino a me per un gesto semplice ma intimo, quale la cura dei capelli…condividere questa intimità mi rende fiero per l’empatia e la spontaneità che ci trasmettiamo a vicenda! Grazie Mariarosaria”.

Mariarosaria ha ottenuto dal sindaco Crescente e dal comando dei Vigili Urbani di Capodrise una deroga, almeno finché sarà chiuso al pubblico, in via eccezionale ed una volta la settimana per permettere alla figlia la garanzia dell’igiene dei capelli.