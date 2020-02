Manca il personale, il Comune cerca giovani da impiegare. ECCO A CHI E’ RIVOLTO L’AVVISO DI ASSUNZIONE

CESA – L’Amministrazione comunale ha approvato un progetto in materia di lavoro e di politiche giovanili.

Allo scopo di fronteggiare la carenza di organico, in attesa dell’espletamento dei concorsi per le nuove assunzioni, è stato pubblicato un Avviso, rivolto ai volontari dei progetti del Servizio Civile Nazionale svoltosi nel Comune di Cesa unitamente al progetto Garanzia Giovani negli anni 2017-2018 e 2018-2019, 2019-2020, finalizzato alla costituzione di un elenco per realizzare un progetto di supporto agli uffici comunali. La domanda va presentata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01 Marzo 2020. Saranno scelti 15 giovani per un progetto da svolgere per 3 mesi, per 20 ore settimanali, ricevendo un compenso complessivo di 900 euro.

La domanda per partecipare è reperibile all’albo pretorio on line e presso gli uffici comunali.

I Responsabili dei Servizi e dei Settori dell’Ente potranno con propria determinazione d’incarico, per motivate e documentate esigenze, attingere da detto elenco, nell’ambito delle proprie necessità, della propria capacità economica (PEG) e della propria discrezionalità, per il reperimento delle figure da inserire a supporto dei propri uffici.

“E’ una misura di politica attiva in materia di lavoro – spvoliegano i rappresentanti dell’Amministrazione comunale – che consentirà un impiego di giovani, che già hanno avuto esperienza presso gli uffici comunali. Si tratta di una ulteriore misura in questo campo, oltre a quella già adottata dell’Assegno civico, per l’impiego di disoccupati”.