Mancato rispetto delle misure di contenimento del contagio. Due casertani denunciati a Cassino

Fermati e controllati, non fornivano plausibili giustificazioni alla loro presenta in un altro comune

Continuano incessantemente i controlli disposti dal Comando Provinciale di Cassino, tesi a contrastare l’inosservanza delle disposizioni inerenti all’emergenza nazionale COVID-19. Nell’ambito di tali servizi nella giornata di ieri, i Reparti dipendenti, in tutte le loro articolazioni operative sanzionavano amministrativamente, per il “mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. 19/2020”, un 51enne ed un 48enne, entrambi residenti nella provincia di Caserta, fermati e controllati nel centro del predetto Comune. I due non fornivano plausibili giustificazioni che potessero comprovare che la lontananza dalla loro abitazione fosse correlata ad uno stato di urgenza e/o necessità.