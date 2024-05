Mandato in esilio fuori provincia 28enne beccato a vendere il “fumo”

Si tratta di un giovane già noto alle forze dell’ordine

SAN NICOLA LA STRADA – Non andrà in carcere S.H., ragazzo 28enne già noto alle forze dell’ordine per spaccio di droga nella rotonda di San Nicola la Strada.

Nello scorso weekend il 28enne è stato scoperto dai carabinieri della compagnia di Caserta mentre era in possesso di hashish e denaro contante.

Il pm aveva chiesto per S.H. l’arresto in carcere.

Ma al termine dell’udienza di convalida per il giovane, difeso dall’avvocato Achille D’Angerio, è stata applicata la misura del divieto di dimora in provincia di Caserta.

L’appuntamento con il processo per direttissima è tra un mese.