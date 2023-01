MARCIANISE – È stati assolto dall’accusa di spaccio il venticinquenne di Marcianise, denunciato dopo che le forze dell’ordine avevano rinvenuto in casa sua alcune piantine di marijuana.

Per lui l’accusa aveva chiesto una condanna di 6 mesi, una pena che non prevede l’arresto e il trasferimento in carcere.

Il giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, però, ha ritenuto il ragazzo non colpevole, attestando che quelle piantine di marijuana erano per uso personale.