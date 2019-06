MARCIANISE. Addio al cantante Valentino. Per lui Vasco Rossi scrisse 4 canzoni

MARCIANISE – E’ morto a soli 61 anni Giancarlo Valentino, cantante conosciuto, negli anni ’80, col nome di Valentino. L’uomo, originario di Marcianise, ma trasferitosi da tempo a Rimini, ebbe un periodo di grande popolarità grazie alla collaborazione con Vasco Rossi.

Per lui il Blasco scrisse quattro canzoni: Dimmi cioè, Mi piaci solo tu, Sarà migliore e Domani è domenica, quest’ultima anche con un cammeo vocale di Vasco. A Valentino era destinata anche T’immagini, poi incisa da Rossi in Cosa succede in città. Nel 1984 aveva partecipato al Festival di Sanremo, nella sezione Esordienti, con la canzone Notte di luna.

I funerali si celebreranno domani nella città romagnola.