MARCIANISE – Un lutto scuote, in queste ore, la comunità di Marcianise. Si è spento a soli 40 anni Giovanni Battista Moretta. L’uomo è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione in via Musone. Lascia il padre Vincenzo, la madre Anna, la sorella Maria ed il cognato Pasquale. Domani pomeriggio alle 16 saranno celebrati i funerali nel Duomo di San Michele Arcangelo in Marcianise.