MARCIANISE – Tentato colpo in banca stanotte a Marcianise, in via Musone, nella filiale del Monte dei Paschi di Siena. I ladri hanno provato a forzare la porta d’ingresso ma, alla fine, il gruppo si è dato alla fuga. I segni dell’azione criminale sono stati notati dai vigilantes che hanno subito allertato i carabinieri e i responsabili della filiale. Potrebbero essere determinanti le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per risalire all’indentità dei banditi.