MARCIANISE (red.cro.) – E’ un avvocato 75enne di Marcianise l’uomo rimasto ferito questa mattina nel centro storico, in via Domenico Santoro. L’uomo sarebbe inciampato mentre rientrava nella sua abitazione, in zona. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato all’ospedale di Maddaloni.