MARCIANISE. Blitz dei carabinieri in via Rao. Arrestato 24enne

MARCIANISE – Nel corso della notte, in Marcianise, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 24enne del luogo, Egidio Liciberto. I militari dell’Arma all’esito di una perquisizione eseguita presso le sue abitazione in via Francesco Rao, hanno rinvenuto e sequestrato sostanza stupefacente del tipo “marijuana” conservata all’interno di alcuni barattoli, per un peso complessivo di 10,50 grammi; “hashish” suddivisa in 33 dosi, per un peso complessivo di 66 grammi, nonché nr. 3 piantine di “marijuana” custodite all’interno di una serra.

Nel corso dell’attività i militari dell’Arma hanno sequestrato al 24enne, difeso dall’avvocato Giuseppe Foglia, anche vari utensili per il confezionamento e la coltivazione dello stupefacente tra cui: nr.1 bilancino elettronico di precisione, bustine di cellophane, lampada ad induzione con proiettore posteriore, tenda termica portatile di colore nero con annessi tubi in plastica per areazione, trasformatore e termostato. L’ arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.