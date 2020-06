MARCIANISE. Brutto incidente in via XXV Aprile. 19enne finisce in ospedale

MARCIANISE – Si è verificato un incidente nella tarda mattinata in via XXV Aprile a Marcianise. Un ragazzo che viaggiava a bordo di uno scooter, M.P. di 19 anni, secondo una prima ricostruzione del fatto, è caduto dal mezzo finendo prima sull’asfalto e poi contro un’isola spartitraffico posta all’entrata del nuovo parcheggio del cimitero.

Il 19enne ha riportato delle ferite ed è stato trasportato presso l’ospedale di Caserta, in condizioni gravi. Sul posto sono giunte le pattuglie del locale comando della polizia municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Accertamenti in corso per verificare il coinvolgimento di altri veicoli. Lungo l’arteria, il traffico ha subito rallentamenti per le operazioni di polizia in corso.