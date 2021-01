MARCIANISE. Chiude la storica edicola di via Principe di Napoli. Meritata pensione per i coniugi Cangiano

MARCIANISE – Domani, domenica, sarà l’ultimo giorno in cui quotidiani saranno presenti in questo angolo definito “L’angolo informato della città”.

Dopo decenni di ininterrotto ‘servizio pubblico’, tramandato da padre a figlio, la gloriosa edicola Cangiano di via Principe di Napoli a Marcianise, chiude i battenti.



Da sempre sinonimo di giornali, non era semplicemente l’edicola ma un luogo di culto laico per tutti coloro che oltre l’acquisto di giornale o rivista d’interesse ne facevano anche, lì su quei metri quadrati di marciapiede, uno dei ‘parlatori privilegiati cittadini’.Il signor Enrico e la sua signora hanno preso la loro difficile decisione e si proiettano alla meritata pensione.Per Marcianise è una pagina di storia che si chiude, una parentesi culturale su cui cala il sipario, una bandiera che si ammaina.Enrico probabilmente in casa continuerà a essere immerso nei suoi quotidiani, ma quell’angolo, ne siamo certi, almeno nei cuori e nella mente dei marcianisani sarà sempre l’angolo di Cangiano.