MARCIANISE. Condotte illegali sui permessi a costruire. Al via il processo dell’Interporto

MARCIANISE – Al via il processo per lo scandalo dei permessi all’Interporto di Marcianise. In aula oggi, il patron Giuseppe Barletta dopo i problemi di salute che gli avevano impedito di presenziare alle precedenti udienze. Oltre a Barletta sono imputati il dirigente del Comune di Marcianise Gennaro Spasiano e l’ex amministratore delegato dell’Ise Antonio Campolattano. I tre furono arrestati a settembre dello scorso anno al termine dell’indagine della Guardia di Finanza sulle reiterate condotte illegali, da parte del dirigente Spasiano a favore delle società degli indagati, sulle procedure di rilascio di permessi a costruire. Il giudice ha dato mandato al perito per trascrivere le intercettazioni tra gli indagati e all’inizio di marzo dovrebbe cominciare il processo vero e proprio.