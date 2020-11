MARCIANISE. Contrae il COVID in ospedale, il figlio denuncia: “Mio padre morto per malasanità”

MARCIANISE – E’ l’ex assessore del comune di Marcianise, Giulio Salzillo, a lanciare dalla sua pagina social un grido di denuncia alla malasanità locale per la morte del padre, avvenuta in queste ore: “Il mio faro, la mia guida di un’intera vita; se n’è andato in silenzio come ha sempre fatto senza disturbare nessuno. È stato vittima della malasanità. Ricoverato con tampone negativo per ben due volte, ha contratto il Covid per la presenza tra i sanitari di un ausiliare positivo asintomatico. Non è giusto, dopo tante premure dei familiari, rimanere vittima di sciagurati che ti dovrebbero preservare. Non è giusto dopo una vita di sacrifici e di rispetto delle regole non poter ricevere una banale assistenza per una gestione scellerata. Mio padre era un uomo d’altri tempi, di quei tempi d’oro che ci hanno insegnato il rispetto e i valori umani. Merita rispetto ed onore per tutto ciò che ci ha dato. Il rito della sepoltura sarà celebrato secondo il protocollo di legge. Arriverà al cimitero alle ore 11.00 e sul piazzale antistante sarà benedetta la salma; invochiamo il rispetto del distanziamento e del rispetto delle norme anti Covid. La mia famiglia ed io ringraziamo tutti per il notevole affetto e per la forte vicinanza che ci state testimoniando.”