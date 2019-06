MARCIANISE. Divise sporche, la Cassazione conferma le condanne per la scorta di Gigi D’Alessio

MARCIANISE (tp) – Divise sporche. La Cassazione conferma per la maggior parte degli imputati le condanne annullamento con rinvio solo tre persone (rinviata la decisione al tribunale in Corte di Appello) Donato Bucciero (attualmente ai domiciliari) e Immacolata Bencivenga (ai domiciliari) e Rosa Bencivenga (libera) difesi da Angelo Raucci. Per Alessandro Albano annullato solo per un capo di imputazione. Si tratta dei due poliziotti che fecero parte della scorta del cantante Gigi D’Alessio e sulle connivenze di pezzi dello Stato con due bande dedite allo spaccio di stupefacenti nella zona di Marcianise.

Queste le condanne di secondo grado : Alessandro Albano di Marcianise (condannato in Appello a 5 anni e 8 mesi) e Domenico Petrillo di San Nicola la Strada (condannato in Appello a 3 anni). Donato Bucciero di Capodrise (condannato in Appello a 7 anni e 10 mesi);Giuseppe Liberato di Capodrise (condannato in Appello a 15 anni e 4 mesi in continuazione con un’altra sentenza passata in giudicato);Immacolata Bencivenga (condannata in Appello a 4 anni e 10 mesi); Rosa Bencivenga(condannata in Appello a 3 anni e 8 mesi);Michele Iafulli (condannato in Appello a 5 anni e 4 mesi);Antonio Cirillo(condannato in Appello a 2 anni);Pasquale Piccirillo (condannato in Appello a 6 anni e 1 mese);Daniele Pugliese (condannato in Appello a 5 anni e 4 mesi);Francesco Trillicoso (condannato in Appello a 4 anni e 8 mesi);Roberto Delle Curti (condannato in Appello a 7 anni e 4 mesi).

Nel collegio difensivo sono impegnati, tra gli altri, gli avvocati Nello Sgambato, Romolo Vignola, Mariano Omarto, Peppe Foglia, Franco Liguori, Angelo Raucci, Giovanni Rendina, Simona Lai, Vittorio Giaquinto, Salvatore Piccolo. Per molti di loro potrebbero scattare le manette visto che le condanne ora sono passate definitive.