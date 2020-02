MARCIANISE. È pace tra don Michele Santoro e l’europarlamentare della Lega Valentino Grant: “Chiedo scusa per i toni”

MARCIANISE – Qualche mese fa, era l’inizio del mese di ottobre, il parroco del convento francescano di Marcianise, don Michele Santoro, attaccò, durante una sua omelia la Lega di Salvini.

Il fatto è noto e noi, come gli altri giornali, ce ne occupammo.



A stretto giro di tempo, arrivò la replica dell’europarlamentare casertano Valentino Grant, che si espresse con toni piuttosto duri, ma a nostro avviso comunque compresi nel perimetro di un legittimo scontro politico.Oggi, a distanza di un po’ di tempo, il caso si ridimensiona ed è lo stesso Valentino Grant ad assumere un’iniziativa per superarlo e per creare un clima nuovo nelle relazioni tra lui e don Michele Santoro.

“In quell’occasione – dichiara Grant – ho utilizzato un linguaggio probabilmente troppo forte. Di quei toni non ho alcun problema a chiedere scusa a don Michele. Per lui, ma uso dire anche per le sue idee, nutro il massimo rispetto pur mantenendo piena fede nelle mie”.