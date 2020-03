MARCIANISE – “In seguito alla diffusione del virus COVID-19 e in risposta diretta all’ultima decisione del Governo italiano, McArthurGlen La Reggia Designer Outlet chiuderà al pubblico dal 12 marzo 2020. La nostra intenzione è di rimanere chiusi in ottemperanza alla decisione fino a nuova comunicazione e continueremo a monitorare attentamente la situazione.

Vi ringraziamo per la pazienza e il supporto continuo”.

E’ l’annuncio apparso sulla pagina Facebook ufficiale della struttura.