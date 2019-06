MARCIANISE. Entra in pasticceria per fare colazione e stramazza al suolo. Salvato da un cliente

MARCIANISE – Era andato in pasticceria come faceva spesso per fare colazione e due chiacchiere al bancone. Ma questa mattina, per un uomo di Marcianise, le cose sono andate diversamente e, solo grazie alla presenza di un uomo, dipendente del 118 fuori servizio, non sono trasformate in una tragedia.

Erano circa le 8.30 di questa mattina quando la persona è entrata nella pasticceria Scialla di via Musone insieme alla moglie. Tempo di ordinare qualcosa che un malore improvviso, forse un arresto cardiocircolatorio in atto, lo ha colpito facendolo cadere a terra. E’ proprio in quel momento che Salvatore Terziario, l’operatore 118, gli ha praticato le manovre di pronto soccorso, salvandogli praticamente la vita.

All’arrivo dei colleghi, immediatamente allertati, l’uomo è stato stabilizzato e trasferito immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale di Marcianise.