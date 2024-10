MARCIANISE. Furto in casa di un costruttore, malviventi in fuga con la cassaforte

Tagliato il cancello in ferro con un flex

MARCIANISE – Ladri in azione, nel primo pomeriggio di martedì, presso l’abitazione della famiglia di un noto costruttore, defunto, del posto. I malviventi approfittando dell’assenza della padrone di casa, uscita per commissioni, hanno fatto irruzione nell’abitazione dopo aver tagliato il portone con un flex riuscendo a mettere a segno il colpo e a darsi alla fuga, prima del rientro della donna, portando via anche la cassaforte