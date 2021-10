MARCIANISE. Incendio in un appartamento, paura per i residenti

MARCIANISE – Appartamento in fiamme, questa notte, a Marcianise in via Montegrappa, spavento tra i residenti. Un incendio è divampato in un appartamento al primo piano del civico 27 poco dopo la mezzanotte. I residenti, scesi in strada allarmati dal fumo denso propagatosi nell’immobile, hanno atteso l’arrivo dei soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise con l’ausilio di una autoscala proveniente dal comando del Capoluogo hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dello stabile.