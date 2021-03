MARCIANISE. Incidente in moto per un giovane in Viale della Vittoria 1 Marzo 2021 - 15:30

MARCIANISE – Un incidente è occorso ieri sera, domenica, in viale della Vittoria a Marcianise. Ad avere la peggio è stato un giovane centauro, caduto dalla sua motocicletta in corsa. Sul posto si è subito creata una ressa di persone, composta da quanti hanno prestato al ragazzo i primi soccorsi al giovane e semplici curiosi. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale di Marcianise e una ambulanza del 118 che ha condotto in ospedale il giovane, il quale per fortuna non ha riportato lesioni gravi.