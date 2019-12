MARCIANISE. Mamme contente: il Comune acquista nuove cucine per le scuola dell’infanzia

MARCIANISE – Il Comune di Marcianise ha stanziato 8.800 euro per l’acquisto di nuove cucine da posizionare all’interno delle scuole dell’infanzia cittadine.

Nella determina che alleghiamo di seguito si legge che bisognerà procedere “con una certa urgenza” per assicurare un corretto funzionamento delle scuole stesse.

La fornitura delle nuove attrezzature è stata commissionata ad una ditta calabrese.

Questa si configura come una buona notizia per i genitori dei piccoli studenti marcianisani, sempre molto attenti e critici sul tema della refezione scolastica per i propri figli.

determina_n_61