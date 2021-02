MARCIANISE. Morì a seguito di un aborto. 5 assoluzioni e 2 condanne per la drammatica storia di Maria Ammirati

CASERTA/MARCIANISE (GV) – E’ terminata con due condanne e cinque assoluzioni la drammatica storia di Maria Ammirati la donna morta dopo un l’aborto nel 2012 tra gli ospedali di Caserta e Marcianise.

La seconda sezione della Corte d’Appello di Napoli presieduta dal giudice Di Stefano ha confermato la sentenza pronunciata in primo grado per Nicola Pagano, il ginecologo che aveva in cura la ragazza, condannato a 3 anni. Riformata la sentenza per Maria Tamburro condannata ad 1 anno e 8 mesi con il beneficio della sospensione della pena (in primo grado aveva avuto 4 anni).

Assolti per non aver commesso il fatto, invece, Maria Golino e Luigi Vitale (entrambi condannati in primo grado a 4 anni). Confermata l’assoluzione già pronunciata dal giudice di Santa Maria Capua Vetere per Carmen Luigia De Falco, Andrea Fusco e Pasquale Parisi. Nel collegio difensivo sono stati impegnati gli avvocati Vittorio Giaquinto Giuseppe Foglia, Paolo Sperlongano, Angelo Raucci, e Bernardino Lombardi. I familiari della vittima, tra questi la mamma di Maria che si è battuta con tutte le sue forze, si sono costituiti parte civile con gli avvocati Gabriele Amodio, Giuseppe Stellato