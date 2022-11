MARCIANISE. Nuova misura cautelare per Salvatore Di Giovanni, dal carcere ai domiciliari

MARCIANISE – Scarcerato Salvatore Di Giovanni. La I sez coll B (pres. Enea) e il Gup tribunale di Santa Maria Capua Vetere (dott. Stadio) in accoglimento dell’istanza del difensore avv. Giuseppe Foglia, hanno sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica. Di Giovanni è imputato per due rapine presso un distributore di bibite in San Nicola la Strada ed un esercizio commerciale di Casagiove oltre alla rapina di un’autovettura e porto di arma.