MARCIANISE. Partita la campagna vaccinale per gli over 80. Ecco come prenotarsi 11 Febbraio 2021 - 10:00

MARCIANISE – Si avvisa la cittadinanza che, in vista della campagna di vaccinazione anti Covid-19 riservata alla popolazione oltre gli 80 anni di età e al fine di venire incontro alle esigenze della popolazione, l’Amministrazione Comunale, con il supporto e la collaborazione della Protezione Civile, ha predisposto uno sportello per l’assistenza alla prenotazione necessaria per l’adesione alla campagna vaccinale. Quanti sono interessati possono rivolgersi allo sportello istituito in Via Santoro n. 4, muniti di tessera sanitaria e codice fiscale. Lo sportello sarà attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il martedì e il giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00.