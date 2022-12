MARCIANISE. Picchia il padre per soldi per la droga: 27enne torna libero

Era stato condannato in primo grado a 2 anni e 6 mesi di cui 9 scontati

MARCIANISE – Accusato di maltrattamenti nei confronti del padre torna libero dopo 9 mesi. E’ quanto disposto dai giudici del collegio di Santa Maria Capua Vetere presieduto da Francesco Rugarli nei confronti di C.P.A. 27enne di Marcianise.

Arrestato a inizio marzo in seguito alla denuncia del genitore che aveva raccontato delle aggressioni subite dal figlio a scopo di ottenere soldi necessari per l’acquisto di stupefacenti. Secondo gli inquirenti condotte, quelle del giovane, caratterizzate anche da danneggiamenti di arredamenti domestici e, in un’occasione, persino nella distruzione del bastone da passeggio utilizzato della madre gravemente malata.

inizio ottobre era stato condannato in primo grado a 2 anni e 6 mesi (di cui nove già scontati). I giudici lo avevano assolto dai reati di lesioni ed estorsione mentre l’uomo è stato condannato per i maltrattamenti e le rapine, una tentata e due consumate.

giudici, in accoglimento delle richieste del difensore, hanno revocato la misura non disponendone un’altra alternativa. Il 27enne è quindi tornato completamente libero.