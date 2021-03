MARCIANISE. Presidio Jabil in Prefettura. I sindacati: Ministero e Regione aprano un tavolo istituzionale

Con la scadenza degli ammortizzatori sociali e lo sblocco dei licenziamenti ci sarà un dramma sociale…

MARCIANISE – I lavoratori della Jabil di Marcianise, a rischio da un anno, continuano a manifestare all’esterno della prefettura. Chiedono certezze sul futuro industriale e produttivo e occupazionale dello stabilimento. “Bisogna andare oltre la logica delle proroghe delle casse integrazioni e dei licenziamento e definire per la provincia di Caserta, anche con le risorse del Recovery fund, sostegno alla green economy, la digitalizzazione e le infrastrutture. Regione Campania e Ministero definiscano immediatamente un tavolo Istituzionale per affrontare queste emergenze”, dice Matteo Coppola segretario generale della Cgil di Caserta. “Con la scadenza degli ammortizzatori sociali e lo sblocco dei licenziamenti ci sarà un dramma sociale che coinvolgerà circa 480 addetti con le proprie famiglie. Il silenzio della Corporate americana e l’assenza delle istituzioni, nazionali e regionali, spingono i lavoratori a manifestare il proprio dissenso anche in piena pandemia”, dicono invece dalla Fiom Caserta.