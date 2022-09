MARCIANISE. Ricordate il manifesto smargiasso? Sul Puc, Velardi, Rossano e Colombo non hanno chiesto il parere del Genio Civile. Secondo noi va tutto azzerato. Non lo approveranno mai

Stavolta non ci occupiamo nemmeno di un fatto complesso, arduo da raccontare per quelle che possono essere le sue implicazioni tecnico-giuridico. Qui siamo all’Abc e all’ennesima dimostrazione del carico di veleno, letale per la città, contenuto dalla combinazione tra l’ignoranza sesquipedale in materia amministrativa del primo cittadino e la sua ancor più sterminata presunzione. QUI SOTTO VI RIPROPONIAMO IL TESTO INTEGRALE DEL BUFFO MANIFESTO CON CUI VELARDI FESTEGGIAVA IL NUOVO PUC CHE DAVA PER FATTO

MARCIANISE (g.g.) – Durante l’ultima primavera, qualche significativa energia l’abbiamo dedicata alla trattazione del tema del Puc che il Comune di Marcianise ha adottato, nel marzo scorso, con una delibera di giunta.

In quella serie di articoli, abbiamo focalizzato la nostra analisi sulla classificazione, contenuta nel Puc marcato Velardi e ripetiamo già adottato dalla giunta comunale, delle varie aree della città, relazionando la stessa a una seria declinazione dei diritti reali, quello di proprietà in primis, in modo da poter capire, noi davanti, allo scopo di offrirne cognizione ai nostri lettori, chi fossero le persone fisiche, le strutture familiari, le imprese e gli altri enti che avrebbero tratto vantaggio dall’attribuzione delle destinazioni d’uso, così come queste sono venute fuori dalla matita del progettista e dominus di questo Puc Loreto Colombo il quale, naturalmente, non ha potuto certo ignorare, come non ha, in tutta evidenza ignorato, le indicazioni, gli indirizzi e, diciamocela tutta, le richieste provenienti da chi oggi esercita, si fa per dire, la funzione di governo a Marcianise.

Quella nostra sezione di lavoro sul Piano urbanistico comunale è terminata nei primi giorni del mese di giugno, quando abbiamo pubblicato due o forse tre articoli sulla questione dello status di incompatibilità in cui versavano e versano alcuni consiglieri comunali, titolari di interessi diretti e/o indiretti nelle aree della città ricomprese nella riclassificazione delle destinazioni d’uso che, come si sa, può portare all’apprezzamento del valore fondiario anche fino a dieci volte in più.

Al Puc approvato a pacchetti, a sezioni, in modo da poter controllare, gestire le assenze dal voto consiliare, causa incompatibilità, ci siamo fermati, spiegando bene anche il perché.

In quel periodo citammo, en passant, la stesura e l’affissione di un manifesto, a firma del sindaco Antonello Velardi, in cui questi ascriveva in pratica a sé, con il suo solito, sobrio garbo minimalista (😂😂😂), il merito di quella che definiva una conquista storica, come se l’approvazione del Puc non fosse, invece, un obbligo di legge, che nessun Comune può eludere e che la scellerata politica dei penultimatum griffata Vincenzo De Luca, ha trasformato in un’orgia di proroghe, vero peana innalzato all’incertezza del diritto e che ora dovrebbero incrociare l’ennesima scadenza temporale, allo scoccare della mezzanotte del prossimo 31 dicembre.

Comunque, non ci mettemmo a fare i ricercatori del pelo nell’uovo, visto che, come si sa, un po’ tutti i sindaci ci marciano, sperando di ricavare dall’approvazione di un Puc una ricaduta positiva in termini di immagine e di forza politico elettorale, scambiando consapevolmente una dinamica giuridica che si concretizza in un obbligo di legge, in una espressione di capacità amministrativa manifestatasi in un obiettivo non obbligatorio ma lo stesso raggiunti in nome del popolo, dei propri municipales.

Non siamo intervenuti, poi, anche perché, pur conoscendo bene il livello bassissimo delle competenze possedute dal capitale umano del Comune di Marcianise, pur conoscendo la catastrofica ignoranza di Antonello Velardi in materia di norme e di procedure amministrative, un difetto strutturale aggravato da una presunzione straripante e totalmente infondata, mai avremmo pensato che uno che annuncia il prossimo, definitivo via libera del Puc da parte del Consiglio comunale, avesse incredibilmente infornato una torta dimenticando di metterci il lievito e, a dirla tutta, di accenderlo proprio materialmente il forno.

E così siamo di nuovo qui a raccontare l’ennesimo “pezzo unico”, l’ennesimo colpo di classe di questo sindaco e di questa amministrazione della storia delle amministrazioni locali italiane, l’ennesimo caso da inserire nel guinness dei primati, ma dei primati dell’orrore.

INCREDIBILE MA VERO: HANNO ABOLITO IL GENIO CIVILE – Dunque, tra gli atti dovuti, talmente ovvi da essere banali, la vera Abc di una legislazione urbanistica vigente, c’è quello di spedire una istanza (capito sindaco Velardi, il suo problema è che lei non studia, non approfondisce, essendo un frutto esemplare, da un punto di vista politico e professionale, della peggiore Italia, quella immeritocratica, furba e fannullona), dicevamo c’è l’obbligo di di spedire una “schifezza” di richiesta all’organo tecnico regionale le cui funzioni sono svolte dalle sedi provinciali del Genio Civile per ottenere il parere sulla piena compatibilità del nuovo strumento urbanistico, in questo caso il Puc, con le condizioni geomorfologiche del territorio.

In poche parole il Genio Civile deve controllare se le previsioni, se le scelte, se le classificazioni e le riclassificazioni delle varie aree di un comune non inficino i livelli di sicurezza relativamente al profilo delicatissimo degli equilibri geomorfologici. A volerla dire in maniera semplice, papale papale, occorre che il Genio Civile apponga il suo visto in calce al lavoro compiuto dal progettista, in questo caso il citato Loreto Colombo, riguardo al rapporto tra i nuovi pesi urbanistici e la possibilità che questi possano essere correttamente tollerati dall’identità geologica dei territori.

SAREBBERO BASTATI 4 SECONDI DI RICERCA GOOGLE – Più Abc di questa, si muore. Peraltro, non bisogna nemmeno andare a fare ricerche di tipo normativo. Il sindaco Velardi, invece di perdere tempo a scrivere sciocchezze che non servono proprio agli interessi dei cittadini di Marcianise, avrebbe fatto bene ad utilizzare il suo pc o il suo smartphone per chiedere “all’oracolo di Google”, di palesargli un quadro sintetico di tutto ciò che è necessario fare e ottenere per portare a termine la realizzazione di un Puc.

Ne abbiamo contati almeno 5 e poi ci siamo fermati di fronte ad altri documenti, fa noi proposti dal motore di ricerca, che mettono insieme questi requisiti, frutto del combinato tra leggi nazionali e leggi regionali.

Pensate un pò che l’obbligo dell’istanza per la compatibilità geomorfologica, mancata clamorosamente dal comune di Marcianise, da inviare al Genio Civile, è la prima, la più elementare, la più ovvia di queste prescrizioni. Non viene inserita neppure tra quelle specificatamente legate alle modalità che devono accompagnare il lavoro del progettista e dei suoi geologi. No, no, siamo a categorie normative molto, ma molto più semplici. Proprio l’Abc, con tanto di citazione di due bastioni della normativa vigente.

DUE LEGGI VECCHIE E NOTE COME I 10 COMANDAMENTI. MANCO QUESTE CONOSCONO – Prescrizioni antiche, ma fondamentali al punto da essere totalmente impermeabili (a proposito di idro-geologia) all’incidere del tempo, alle cosiddette mutate necessità, alle riforme di questo settore che pur ci sono state. Insomma, si tratta di norme che andavano bene 25 anni fa, che vanno bene oggi e che andranno bene anche fra 100 anni, cioè fino a quando si continuerà a creare volumetrie incardinate a terra dalla forza di gravità e fino a quando non si penseranno e progetteranno modificazioni, finalizzate alle trasformazione della loro mission, della loro destinazione dei terreni nudi e crudi di una o più aree territoriali ricomprese nel perimetro del territorio comunale, oggetto di regolamentazione con lo strumento del Puc. Queste norme andavano bene 50 anni fa, 25 anni fa, vanno bene oggi, andranno bene tra 50 anni, perchè 50 anni fa e 25 anni fa uno più uno faceva due, oggi uno più uno fa due e fra 50 anni uno più uno farà ancora due.

E invece, a Marcianise, il sindaco ha pubblicato un manifesto, che ancora oggi sfoggia come fiore all’occhiello all’ingresso dell’aula consiliare. Manifesto in cui annunciava (e non crediamo abbia cambiato idea) che il Puc era cosa fatta.

Ma quale cosa fatta! Ma quanto gli date a questo Loreto Colombo per non corredare la documentazione con una istanza che anche l’ultimo degli impiegati che una volta si chiamavano d’ordine, saprebbe redigere in tre minuti di orologio, ammesso e non concesso però che tutta la documentazione da sottoporre al Genio Civile sia stata realizzata e sia a disposizione? Allora, la questione sta in questi termini, cioè nei termini cardinali, scontati nel DPR 380 del 2001 meglio noto come Testo Unico dell’Edilizia, che all’articolo 89 che così recita: “Tutti i comuni devono (devono, leggete bene, non è una facoltà, bensì un obbligo, n.d.d.) richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale (leggi, Genio Civile, n.d.d.) sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonchè sulle lottizzazioni convenzionate, prima della delibera di approvazione e loro varianti, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.”

Per completare la descrizione, mai semplice, agevole, elementare come questa volta, del cosiddetto quadro normativo, arretriamo, addirittura, di ulteriori 18 anni per collegarci ai contenuti dell’articolo 15 della legge regionale numero 9 varata precisamente il 7 gennaio del 1983. Dopo aver letto questo passo della legge, provate a riflettere un attimo numero degli interventi legislativi in materia urbanistica realizzati in questi 40 anni, cioè dal 7 gennaio 1983, data di varo di questo specifico corpo di norme, alla data di oggi, 6 settembre 2022, sia per quanto riguarda i nuovi o riformati contenuti della legislazione nazionale, sia per quel che riguarda la legislazione regionale della Campania.

Sicuramente decine e decine, forse centinaia. Embè, ce ne fosse stato uno che andasse a riformare o andasse a mettere in discussione quello che è irriformabile e indiscutibile, per quanto è ovvio, per quanto, come si dice, andava da sè 40 o 50 anni fa e va da sè oggi.

E allora, andiamo a leggere brevemente questo articolo 15 della legge regionale 9 del 1983: “Le responsabilità per l’osservanza delle norme sismiche relative agli strumenti urbanistici di cui all’articolo 1 secondo comma, ricadono nei limiti delle rispettive competenze sul geologo e sul progettista. “

Attenzione, però. L’articolo 15 non dice solo questo. E infatti, “le stesse responsabilità ricadono su coloro che hanno concorso a modificare, in sede di adozione, lo strumento urbanistico“. In poche parole, gli assessori comunali che votano materialmente l’adozione, devono prestare molta attenzione a quello che approvano visto che l’adozione non è un atto platonico, informale, ma si tratta di un provedimento amministrativo che già produce, di per sè, delle concrete conseguenze comportando l’immediata introduzione delle cosiddette norme di salvaguardia, che congelano gli interventi edilizia nel comune che il suo Puc ha adottato. Il fatto che loro, cioè il sindaco e gli assessori siano ignoranti in materia, non significa assolutamente nulla. I vari Velardi, Rossano, Riccio e compagnia nel momento in cui hanno adottato un Puc privo di uno dei documenti cardinali, essenziali, una vera e propria infrastruttura, cioè il parere del Genio Civile sulle compatibilità geomorfologiche, si sono assunti la responsabilitá di varare un Puc illegale e irregolare.

Si tratta di una responsabilità che coinvolge, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 del 7 gennaio 1983, tutte le componenti che partecipano alla procedura, iniziando dal progettista, continuando con il geologo e terminando con i titolari della funzione e del potere esecutivi.

Non c’è il minimo dubbio: l’istanza relativa ai requisiti previsti dall’articolo 89 del DPR 380/01 non è stata inviata al Genio Civile.

LE CONSEGUENZE LOGICHE – Ma cosa comporta questo fatto nell’economia della procedura, nell’economia del cammino procedurale del nuovo Puc di Marcianise? Facciamo un rapidissimo passo indietro, ritornando al contenuto dell’articolo 89: “(…) I comuni devono chiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale (leggi Genio Civile, n.d.d.) sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati (Puc e, ad esempio, Pua) prima della delibera di adozione, nonchè sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione.”

Ergo: la giunta comunale di Marcianise con il sindaco Velardi in prima fila, mai tristemente incompetente come in questo caso, mai tanto (naturalmente da un punto di vista politico) caricatura di se stesso, ha approvato, nella primavera scorsa una delibera in cui ha adottato il nuovo Puc della città di Marcianise, facendo scattare le norme di salvaguardia. Lo ha determinato in carenza del documento, forse più importante da allegare ad un Puc: il parere del Genio Civile. E’ vero che in Italia si trova sempre una pezza a colore, ma la delibera di adozione poi sfociata in questo comico e paradossale manifesto di festeggiamenti a firma del sindaco Velardi, secondo voi, è valida o non è valida? Secondo noi, no, non è valida. A nostro avviso, il signor Colombo, Velardi e compagnia dovrebbero inviare l’istanza al Genio Civile, attendere la verifica da parte di questo organismo, introitarne il parere.

In caso di nulla quaestio, riportare in giunta il Puc nella stessa versione della scorsa primavera e riapprovarlo. Perchè tu non puoi integrare, ex post, un Puc che hai adottato nonostante fosse mancante di un suo contenuto fondamentale. Lo devi riadottare per intero, anche perchè è probabile che il genio Civile abbia qualcosa da dire, attivando la necessità di qualche modifica.

Dunque, la procedura deve partire da zero. Poi, per carità, in Italia e in Campania vige l’incertezza del diritto, altrimenti tanti soggetti che oggi hanno in mano il potere della politica, in questa provincia e in questa regione, non sarebbero neppure a piede libero. Per cui, è sempre bene mettere le mani avanti, dato che ci può aspettare di tutto ci si può aspettare di tutto, ma qui la logica sovrasta e azzera ogni possibilità di adozione di questo o di quell’altro cavillo.

Con questi dilettanti che allo sbaraglio, però, non vanno in proprio, ma vi spediscono la comunità marcianisana, il Puc non sarà approvato mai.

STACCARE LA SPINA E’ ATTO DI AMORE PER MARCIANISE – Quello che non capiscono i consiglieri comunali di maggioranza, è che staccare la spina a questa amministrazione, non rappresenta un atto che si può qualificare dentro alle categorie opinabili della politica. E’ talmente chiaro in mano a chi stia Marcianise, è talmente chiaro al di là di ogni ragione o logica di fazione politica che oggi occorrerebbe più di sempre un’azione di responsabilità, che nulla avrebbe a che vedere con una scelta di campo, di partito, di fazione, di area culturale di riferimento, ma che sarebbe solamente un atto dovuto, solamente un atto di amore verso una città, tramortita, anestetizzata, ormai alla deriva e preda di una potestà amministrativa che non si esplicita attraverso un atto, che sia uno solo, non inquinato e non determinato da pulsioni personali, personalistiche o da inquietanti scosse caratteriali.