MARCIANISE – Riparte la fiera settimanale di via Fuccia. Ecco la data e le modalità

MARCIANISE – Si comunica che da venerdì 29 maggio 2020 riapre la tradizionale Fiera settimanale di Via Fuccia, mentre dal 30 maggio riapriranno i Mercatini rionali del sabato e del mercoledì.

È necessario che ognuno, in questa fase di uscita dal cosiddetto “lockdown” conservi un comportamento responsabile e rispetti scrupolosamente le norme emanate per evitare la ripresa del contagio.

La Polizia Municipale, coadiuvata dalla Protezione Civile, provvederà ad effettuare i necessari controlli e, qualora venissero meno le condizioni di sicurezza sanitaria, il Comune avrà l’obbligo di sospendere ogni attività di vendita.

A tal fine, l’Amministrazione comunale ha predisposto apposite “Misure di Sicurezza”, alle quali ogni utente deve attenersi.

In particolare, l’accesso alla Fiera settimanale è stato contingentato in modo da garantire la contemporanea presenza all’interno dell’area mercatale a non più di 350 persone. Gli altri potranno accedervi a mano a mano che escono quelli entrati prima.

I percorsi di entrata sono diversi da quelli di uscita e sono state predisposte corsie a doppio senso, della larghezza minima di 3,80 metri.

Tanto nella Fiera settimanale che nei Mercatini rionali sono tassativamente vietati gli assembramenti ed è obbligatorio il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. A tal fine ogni punto vendita è dotato di un’area di rispetto, al cui interno va sempre tenuta la corretta distanza tra gli acquirenti e non è consentita la presenza di più di due addetti alla vendita.

Il mantenimento dell’igiene all’interno dei mercati rivesta importanza fondamentale e, prima dell’avvio delle vendite, i commercianti sono obbligati alla pulizia e alla sanificazione dei banchi e delle attrezzature.

Ogni postazione di vendita deve garantire agli acquirenti la disponibilità dei sistemi per la disinfezione delle mani e dei guanti monouso, da calzare per tutte le attività di vendita.

Per tutti è obbligatorio il corretto uso della mascherina, che va sempre indossata, sia durante gli acquisti che durante le attese in fila: a tal fine è stato disposto il divieto di fumare.

Agli utenti si raccomanda di non attardarsi negli acquisti, in modo da consentire anche a chi fuori dell’area mercatale attende, di poter entrare.