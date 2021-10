MARCIANISE – É stato chiuso, in via precauzionale, l’asilo nido, Comunale, di Marcianise per la giornata di oggi 29 ottobre. La sospensione è a titolo cautelativo, considerata l’età degli ospiti dell’asilo nido, ed è stata assunta dal sindaco di Marcianise, Antonello Velardi, in accordo con le autorità sanitarie in quanto la mamma di un bimbo è è risultata positiva al Covid. Le attività riprenderanno regolarmente martedì prossimo, 2 novembre.